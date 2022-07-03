По Бєлгороду запустили ракети "Панцир", їх на озброєнні України немає, – Казанський

У російському Бєлгороді, який недалеко від українського кордону, знову трапилася "бавовна". Місцеві скаржилися на гучні "хлопки" над містом.

Звісно, що все повернули так, нібито це Україна їх обстрілює. Блогер Денис Казанський іронічно висміяв цю маячню, назвавши провокацією.

До теми Мешканці Бєлгорода скаржаться на гучні "хлопки": над російським містом – хмари диму

Очевидно, що це просто провокація і брехня. Насправді здетонував російський склад боєприпасів, а вже від нього снаряди полетіли до порожніх будинків, де не було жодних мешканців. А російська влада заплатила спеціально найнятим акторам, щоб вони прикинулися вбитими та пораненими від вибухів,

– іронізує він.

Саме такі виправдання своїх обстрілів та звинувачення лунають щоразу в сторону України. Насправді ж воєнні злочини вчиняє Росія.

Ракети "Панцир", яких немає в Україні

Доказом російської брехні цього разу стало те, що в будівлях Бєлгорода, які постраждали внаслідок нічного обстрілу, застрягли фрагменти російського ЗРПК "Панцир С1". Суть у тому, що на озброєнні в України такої техніки нема.

Це означає, що загиблі жителі Бєлгорода, яких наразі є 5, стали жертвами своїх же військових.

Казанцев припускає, що у російських військових щось не туди спрацювало і ракети полетіли зовсім не туди, куди планувалося. Це вже було в тимчасово окупованому Алчевську.

ЗСУ стріляють по воєнних об'єктах

Українські військові ніколи не випускають ракети по мирних людях, цивільних об'єктах і всьому, що може завдати шкоди для звичайних мешканців. Наші військові лише розбивають склади ворога, командні пункти, знищують техніку та особовий склад російських окупантів. Наприклад, у Генштабі розповідали, що наші воїни на Сході знищили ворожий склад боєприпасів.

А 28 червня воїни 59 окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка похвалились своїми успіхами в нищенні ворога. Цього разу український вогонь накрив російську мінометну секцію. В результаті ворог позбувся свого боєкомплекту.

Іноді складається враження, що нам у боротьбі з загарбниками помагають вищі сили. І от російські військові зазнали втрат в тимчасово окупованому Мелітополі. З бронепотягом загарбників сталася халепа – він зійшов з рейок. Це підтвердив мер тимчасово окупованого міста – Іван Федоров.

Як вибухає в Бєлгороді: дивіться відео