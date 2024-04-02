"Ми у Бєлгороді помираємо": росіяни нарікають на ситуацію в місті та відверту байдужість Москви

Бєлгород потерпає від постійних обстрілів. І на це страшенно нарікають місцеві мешканці. Вони навіть обурені тим, що поки бєлгородцям загрожує небезпека, москвичі собі розважаються.

Перехоплену телефонну розмову, ймовірно, однієї з мешканок Бєлгорода перехопило Головне управління розвідки. У ній можна почути, з яким обуренням вона відгукується про Москву.

Читайте також Буданов відповів, чи зможуть російські добровольці дійти до Москви та оцінив їхні дії

Нарікають на "празнікі" в Москві

Ні, знаєш, я, звичайно, ось що хочу сказати. Ось Бєлгород там весь помирає, ніхто уваги не звертає. Петиції люди пишуть,

– наголошує жінка.

Вона додає, що потрібно "там трохи у Москві теж розрухати". Жінка наголошує, що у Бєлгороді помирають діти, і що ніхто зі столиці не переймається цим. Водночас її обурив той факт, що щойно у Москві щось стається, всі активізуються.

Бєлгородці обурені байдужістю москвичів: дивіться відео

Я кажу, правильно, ось люди пишуть: які свята? Ми тут у Бєлгороді помираємо. Я кажу, нас бомблять з дня на день без усілякого. А в них там свята все якісь, заходи та розваги у Москві,

– наголосила жінка.

Вона додала, що відбувається щось страшне. І що тепер з дому не вийдеш.

На День сміху Бєлгород обстріляли