Вибухи в Бєлгороді: МНС Росії просить мешканців з речами перейти в укриття

Після вибухів у Бєлгороді до місцевих мешканців звернулось російське МНС. Зокрема, рятувальники закликали росіян перейти в укриття.

Адже в російському Бєлгороді, що на кордоні з Україною, вибухи пролунали посеред дня 30 грудня. У росіян почалась паніка – на опублікованих кадрах видно, як вони попадали на землю та кричали, щоб їм допомогли, пише 24 Канал з посиланням на російські телеграм-канали.

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Що кажуть рятувальники росіянам в Бєлгороді

Російські рятувальники звернулись до мешканців Бєлгорода із закликом під час так званої "атаки":

відключити електроенергію, перекрити газ, воду та закрити вікна;

взяти з собою речі першої потреби та спуститися у найближчі укриття.

Зокрема, окупантів закликають спускатись в цокольні поверхи, на паркінги, чи у підземні переходи. Щоправда, у росіян укриття часто традиційно зачинені. Тобто мешканці Бєлгорода можуть хіба постояти біля укриття.

У Бєлгороді росіяни скаржаться на зачинені укриття: дивіться відео

Яка ситуація в Бєлгороді: дивіться відео з міста

Що відомо про атаку на Бєлгород

Посеред дня 30 грудня в російському Бєлгороді пролунали вибухи. Там на місці атак помітили чорний дим.

У російських телеграм-каналах написали, що пошкоджений центр міста. Окупанти також поспішили заявити, що нібито двоє дітей загинули, також є постраждалі. За даними росЗМІ, нібито є влучання у житловий сектор.

Подекуди в місті спалахнули пожежі. Росіяни панікують та не знають, що їм робити.

У росіян паніка через атаку на Бєлгород: дивіться відео