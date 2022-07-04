Вибухи в Бєлгороді: навіщо насправді це потрібно Росії

Ударом по Бєлгороду Кремль вирішує кілька завдань: перекриває сюжет з обстрілами Кременчука, Одеської області, інших міст, насамперед – у західних ЗМІ.

– відволікає увагу від системного бавовни у тилах російських окупантів;

– залякує населення, переключає увагу з неуспіхів "спецоперації" та наростаючої кризи;

Читайте Путін знайшов країну, яка виконує роль слуги

– формує аргументи для нагнітання, щоб загальмувати постачання нам далекобійної зброї від партнерів;

– створює ґрунт для нового витка варварських обстрілів Харкова (і не лише). Поміж іншим.

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Росія влаштувала вибухи у Бєлгороді / Скриншот відео 24 каналу

Важливо Захід чітко побачив усі морди в Росії – і коней, і ослів із вершниками апокаліпсиса

Навіщо це потрібно Україні

А які завдання могла б теоретично вирішити Україна, якби раптом ми вирішили постріляти на північ? Жодних. Все прозоро. Про "рязанський цукор" я навіть не згадую.

За темою – Бєлгородці у паніці!! І почали ставити питання владі: дивіться відео