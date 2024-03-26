У Бєлгороді знову "тривожно": у місті пролунала серія вибухів
У ніч проти 27 березня у Росії знову неспокійно. РосЗМІ повідомляють, що у Бєлгороді пролунала серія потужних вибухів. Про це також свідчать кадри, які зафіксували місцеві.
Російські ЗМІ повідомляють про серію вибухів у Бєлгороді. За попередньою інформацією окупантів, у місті буцімто спрацювала їхня розхвалена "пе-ве-о", передає 24 Канал.
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У Бєлгороді пролунали вибухи
Ввечері 26 березня у Бєлгороді прогриміли потужні вибухи. Про це повідомили місцеві телеграм-канали. За словами очевидців, орієнтовно о 22:45 було чутно гучні звуки у небі, водночас спостерігалися яскраві спалахи.
У Бєлгороді чули гучні вибухи: дивіться відео
Незадовго до цього у місті повідомили про ракетну небезпеку, у місті пролунали сирени повітряної тривоги. Влада, "хвилюючись" за своїх громадян, порадила їм не підходити близько до вікон.
У місті лунає попередження про ракетну небезпеку: дивіться відео
Водночас росіяни, як завжди, заявили про роботу так званої "пе-ве-о", яка раніше неодноразово демонструвала свої "спроможності", після яких зазвичай фіксувалися не дуже вдалі наслідки у житлових будинках населення.
Очевидці зафіксували кадри спалахів у небі: дивіться відео
Станом на зараз інформації щодо влучань та постраждалих оприлюднено не було. Зокрема, місцева влада не повідомляла про ракетні обстріли регіону.
Оновлено. Станом на 23:54 губернатор В'ячеслав Гладков повідомив, що над Бєлгородом та Бєлгородським районом нібито збито 18 повітряних цілей.
Також повідомляється, що внаслідок обстрілу постраждав чоловік. Він отримав осколкове поранення.
Минулої ночі у Бєлгороді також було неспокійно: коротко
- Росіяни заявляли, що вночі 26 березня Бєлгород та область опинилися під обстрілом. Близько після 02:00 у регіоні оголосили повітряну тривогу, а згодом попередили про роботу "пе-ве-о". Місцеві телеграм-канали заявляли про спалахи у небі та потужні вибухи.
- Як повідомив губернатор Вячєслав Гладков, Бєлгородську область буцімто атакували з РСЗВ Vampire. Він заявив, що "пе-ве-о" нібито збило 13 реактивних снарядів. За словами Гладкова, у селі Дубове двоє людей отримали поранення.
- Так, в одного чоловіка – закрита черепно-мозкова травма з відкритою раною лівої скроневої області й сліпе проникне осколкове поранення живота, а в іншого пораненого також закрита черепно-мозкова травма. Постраждалих госпіталізували.
- Як заявляють окупанти, внаслідок обстрілу буцімто є руйнування – пошкоджено 20 приватних будинків (вибито скло, посічені фасади, покрівлі та огорожі).