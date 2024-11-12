Уражено нафтобазу, спалахнув резервуар: росіяни скаржаться на атаку БпЛА в Бєлгородській області

Вночі 12 листопада в Бєлгородській області прогриміли вибухи. Окупанти скаржаться на атаку дронів. Заявили про удар по нафтобазі.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на росЗМІ.

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Дрони атакували нафтобазу в Бєлгородській області

Губернатор Гладков близько 02:00 заявив, що безпілотник нібито атакував нафтобазу на території Старооскольського міського округу. За його словами, внаслідок вибуху один з резервуарів спалахнув.

На місці прильоту працювали 10 пожежних розрахунків. Окупанти запевняють, нібито пожежу "оперативно ліквідували". До речі, постраждалих, як завжди, "немає".

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Зауважимо, що напередодні, вночі 8 листопада, дрони атакували НПЗ у Саратові. Там спалахнула пожежа. РосЗМІ писали, що БпЛА влучили нафтопереробну установку та резервуари з мазутом.

Раніше, 31 жовтня, безпілотники також атакували Уфу. Було влучання по паливно-енергетичних заводах. Зокрема, вибухи прогриміли на "Башнефть-Уфанєфтехім".