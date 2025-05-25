Вибухи у Чернігові
- Чернігівська область зазнала повітряної атаки вночі 25 травня, чули вибухи на околицях міста.
- Працювала ППО, Повітряні сили повідомляли про "Шахедів" та інші загрози.
Чернігівська область зазнала повітряної атаки ворога вночі 25 травня. Там чули вибухи.
Про це повідомило Суспільне. 24 Канал пише, що відомо на цей момент.
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Вибухи у Чернігові 25 травня: що відомо
Україна вночі 25 травня перебуває під масованою атакою БпЛА та інших засобів повітряного нападу. Серед постраждалих опинилася і Чернігівська область.
Близько 2 ночі там пролунав вибух.
"Зафіксовано вибухи на околицях міста", – написав начальник Чернігівської міської військової адміністрації Дмитро Брижинський. Працює ППО.
У цей час Повітряні сили повідомляли про кілька "Шахедів" над містом. Також і про швидкісну ціль через Чернігівщину.
У цей час вибухи лунали у багатьох містах, також ворог запустив крилаті ракети.
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