Чернігівська область зазнала повітряної атаки ворога вночі 25 травня. Там чули вибухи.

Про це повідомило Суспільне. 24 Канал пише, що відомо на цей момент.

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Вибухи у Чернігові 25 травня: що відомо

Україна вночі 25 травня перебуває під масованою атакою БпЛА та інших засобів повітряного нападу. Серед постраждалих опинилася і Чернігівська область.

Близько 2 ночі там пролунав вибух.

"Зафіксовано вибухи на околицях міста", – написав начальник Чернігівської міської військової адміністрації Дмитро Брижинський. Працює ППО.

У цей час Повітряні сили повідомляли про кілька "Шахедів" над містом. Також і про швидкісну ціль через Чернігівщину.

У цей час вибухи лунали у багатьох містах, також ворог запустив крилаті ракети.

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