Вибухи у Чернівецькі області: туди летіли ракети

Росія масовано атакувала Україну вночі 21 липня. Ракети, зокрема, долетіли до Заходу. Вибухи пролунали в Чернівецькій області.

Відомо, що на Буковині працювала ППО. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на голову Чернівецької ОВА Руслана Запаранюка.

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Що відомо про вибухи у Чернівцях?

О 4:52 Запаранюк повідомив, що у бік області рухається щонайменше одна ракета. Також він закликав жителів Чернівців негайно йти в укриття.

Згодом Повітряні сили уточнили, що у бік Буковини та Тернопільщини летить група ракет з Хмельниччини.

О 4:55 голова Чернівецької ОВА заявив про роботу ППО на Буковині.

Наразі немає інформації, де саме лунали вибухи в області. Також нічого невідомо про наслідки ворожої атаки.

Окрім Чернівців, під атакою дронів і ракет на Заході перебував Франківськ.