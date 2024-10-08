Атака "Шахедами" на Одещину: у Чорноморську є влучання у багатоповерхівку, – ЗМІ

Росія вночі вкотре атакувала українські регіони, вибухи гриміли й у Чорноморську. За даними ЗМІ, там є влучання у цивільну інфраструктуру.

Про такі наслідки атаки на Одеську область повідомляє "Думська". Попередньо, ворожий БпЛА влучив у багатоповерхівку.

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Росія атакувала цивільну інфраструктуру

Російські безпілотники атакували Одеську область, гучно було зокрема у Чорноморську. За попередньою інформацією, у місті ворожий "Шахед" влучив в одну з багатоповерхівок. Зазначається, що на місці виникла пожежа.

За даними ЗМІ, станом на зараз на місці працюють усі необхідні служби, зокрема рятувальники задля ліквідації наслідків удару окупантів. Водночас місцева влада наразі не оприлюднила жодної офіційної інформації стосовно ймовірного влучання, тож ми бачимо тільки факт пожежі, а її причини поки не відомі.

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До речі, оперативні деталі ворожої атаки – в нашому телеграмі.

Вибухи лунали й в Одесі

Вночі Повітряні сили повідомляли про загрозу ударних БпЛА для Миколаївської та Одеської областей. Незадовго після цього в Одесі прогриміли вибухи. Місцеві телеграм-канали писали про роботу протиповітряної оборони у місті.

Незадовго після цього міський голова Геннадій Труханов звернувся до містян із закликом не нехтувати власною безпекою. Більш детальної інформації стосовно ворожої атаки мер не додав.