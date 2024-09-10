Вибухи чули на Черкащині: в області загроза ударних БпЛА

У Черкаській області вночі 10 вересня чули вибухи. В області фіксували ударні БпЛА ворога.

Про цю загрозу інформували Повітряні сили. Як і про рух безпілотників російської армії загалом.

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Повітряна атака на Черкаську область 10 вересня: що відомо

Повітряну тривогу в Черкаській області оголосили о 01:38 вночі 10 вересня. В багатьох інших областях тривога вже тривала через загрозу застосування ворогом ударних дронів типу "Шахед".

О 03:15 у ЗМІ повідомили, що на Черкащині чутно звуки вибухів, так само о 03:38. Щойно перед тим у Повітряних силах попереджали про загрозу кількох груп ударних БпЛА для регіону.

Через кілька хвилин надійшло повторне повідомлення про вибухи. Місцева влада поки що не коментувала ці події, тільки в ОВА написали про підвищену загрозу від ударних БпЛА ворога.