Вибухи чутно в Київській області: ворог атакує дронами

Увечері 15 липня росіяни вкотре атакують Київщину безпілотниками. У регіоні працюють сили ППО по ворожих цілях.

Про це пише 24 Канал із посиланням на Київську обласну військову адміністрацію.

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Що відомо про атаку?

В обласній військовій адміністрації повідомили, що по ворожих цілях у Київській області працюють сили ППО. Російські окупанти обстрілюють Україну безпілотниками.

Там закликали українців не фотографувати та не знімати роботу наших захисників та не нехтувати правилами безпеки – залишатися в укриттях до закінчення повітряної тривоги.

Водночас Росія атакує інші регіони України. Зокрема, про вибухи повідомили жителі Дніпра. За даними Повітряних сил, на місто рухалися декілька дронів.

Також росіяни тероризували Харків. Там пролунала серія вибухів.

До речі, оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в нашому телеграмі.