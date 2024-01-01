Вибухи чули у Львові та в області: "Шахеди" спричинили пожежі у музеї та гуртожитку

Під ранок 1 січня до Львова долетіли "Шахеди". За кілька хвилин після 5 години містяни почули вибухи.

Раніше Повітряні сили попередили, що Львівській області загрожують ворожі дрони-камікадзе. Цієї ночі відбувалася масована атака по Україні.

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Львів 1 січня атакували "Шахеди": перші подробиці

Голова Львівської Обласної військової адміністрації Максим Козицький відреагував на ситуацію в області та попередив мешканців про небезпеку від російських дронів-камікадзе.

У Львівській області працюють ППО та мобільні вогневі групи, які збивають ворожі "Шахеди". Нічого не знімайте і ніде не викладайте! Не будьте помічниками окупантів,

– очільник Львівської ОВА Максим Козицький.

Тривогу в області оголосили за кілька хвилин після 4 ранку, а через годину Повітряні сили проінформували у телеграмі, що до регіону долетіли "Шахеди".

Монітори зазначали, що їх кількість незначна, але це не применшує небезпеки – до оголошення відбою слід залишатися в укриттях чи інших безпечних місцях.

Оперативні деталі ворожої атаки читайте у нашому телеграм-каналі.

Оновлення 05:45.

В ОВА опублікували світлину музею Романа Шухевича в Білогорщі у Львові – там пожежа через, попередньо, влучання уламків "Шахеда". Про постраждалих наразі інформації немає.

Загалом Львів атакували кілька дронів, гучно було щонайменше двома хвилями. Протиповітряна оборона відпрацювала, більше інформації згодом опублікують відповідальні особи.



Пожежа у музеї Шухевича в Білогорщі під час атаки "Шахедів" / Фото опублікував Максим Козицький

Також міський голова Львова Андрій Садовий написав у телеграмі о 05:46:

У Львові – вибухи! Уламки ворожого безпілотника потрапили в цивільний об'єкт. На місці вже є пожежники. Не нехтуйте тривогою.

Також ОВА й мер Садовий додали, що сталося падіння уламків "Шахеда" у Дублянах: "Горить дах гуртожитка. На місці працюють пожежники. Про потерпілих поки невідомо".

Згодом Садовий повідомив, що пожежу у Дублянах ліквідували, жертв немає. А от музей Шухевича знищено повністю.