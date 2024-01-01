Вибухи чули у Львові та в області: "Шахеди" спричинили пожежі у музеї та гуртожитку
Під ранок 1 січня до Львова долетіли "Шахеди". За кілька хвилин після 5 години містяни почули вибухи.
Раніше Повітряні сили попередили, що Львівській області загрожують ворожі дрони-камікадзе. Цієї ночі відбувалася масована атака по Україні.
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Львів 1 січня атакували "Шахеди": перші подробиці
Голова Львівської Обласної військової адміністрації Максим Козицький відреагував на ситуацію в області та попередив мешканців про небезпеку від російських дронів-камікадзе.
У Львівській області працюють ППО та мобільні вогневі групи, які збивають ворожі "Шахеди". Нічого не знімайте і ніде не викладайте! Не будьте помічниками окупантів,
– очільник Львівської ОВА Максим Козицький.
Тривогу в області оголосили за кілька хвилин після 4 ранку, а через годину Повітряні сили проінформували у телеграмі, що до регіону долетіли "Шахеди".
Монітори зазначали, що їх кількість незначна, але це не применшує небезпеки – до оголошення відбою слід залишатися в укриттях чи інших безпечних місцях.
Оновлення 05:45.
- В ОВА опублікували світлину музею Романа Шухевича в Білогорщі у Львові – там пожежа через, попередньо, влучання уламків "Шахеда". Про постраждалих наразі інформації немає.
- Загалом Львів атакували кілька дронів, гучно було щонайменше двома хвилями. Протиповітряна оборона відпрацювала, більше інформації згодом опублікують відповідальні особи.
Пожежа у музеї Шухевича в Білогорщі під час атаки "Шахедів" / Фото опублікував Максим Козицький
Також міський голова Львова Андрій Садовий написав у телеграмі о 05:46:
У Львові – вибухи! Уламки ворожого безпілотника потрапили в цивільний об'єкт. На місці вже є пожежники. Не нехтуйте тривогою.
Також ОВА й мер Садовий додали, що сталося падіння уламків "Шахеда" у Дублянах: "Горить дах гуртожитка. На місці працюють пожежники. Про потерпілих поки невідомо".
Згодом Садовий повідомив, що пожежу у Дублянах ліквідували, жертв немає. А от музей Шухевича знищено повністю.Зверніть увагу: масована повітряна атака на Україну 31 грудня 2023 – 1 січня 2024 року з використанням "Шахедів" тривала багато годин, з 18 вечора і до самого ранку. Найсильнішого удару зазнала Одеса, про прильоти повідомляли й у Миколаївській ОВА, а вибухи чули в Дніпрі та інших містах.