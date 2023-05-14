Вибухи та пожежі: "Бавовнятко" завітало до декількох міст Росії

У Росії і дня не минає без пожеж. Цього разу "Бавовнятко" гралося одразу у декількох регіонах країни-агресорки.

Російські телеграм-канали бідкаються та публікують вражаючі кадри вибухів і пожеж.

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Так, у російському Тольятті загорівся завод з виробництва дверей Ferroni. Покрівля частково обвалилася в палаючому фарбувальному цеху підприємства. Попередньо, загиблих і постраждалих немає.

Крім того, безпілотник атакував підприємство Консервсушпрод у місті Стародубі Брянської області. Попередньо, також минулося без постраждалих. Унаслідок скидання боєприпасу пошкоджено дах будівлі. На місці працюють оперативні служби.

Гучно було і в Бєлгородській області.

Додамо, що для російської авіації 13 травня видався скорботним днем. А все тому, що у Брянський області за загадкових обставин масово почали падали літаки та вертольоти.

У Брянській області аварії зазнали чотири повітряні судна російської окупаційної армії – два вертольоти Мі-8 та бомбардувальники Су-34 та Су-35. Жоден член екіпажу не вижив. Уламки винищувача Су-35 виявили у селі Шкрябіне Стародубського району Брянської області.