Росіяни атакували залізничну інфраструктуру Дніпропетровщини: поранено працівників

Внаслідок ворожого обстрілу Дніпропетровскої області було поранено двох працівників залізниці. Також пошкоджень зазнали потяг і будівля.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укрзалізницю.

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Що відомо про наслідки атаки на Дніпропетровщину

Уночі та зранку російська армія вдарила по Дніпрпетровській області. Вороги били по обласному центру балістичними ракетами та двічі обстріляли Нікопольщину. Удень 21 січня в обласному центрі також чули серію вибухів.

На Дніпропетровщині постраждала залізнична інфраструктура – рухомий склад і будівля Укрзалізниці. Двоє залізничників зазнали поранень. Одного з них госпіталізовано, а іншому надали медичну допомогу на місці.

Обстріл України 21 січня

У ніч проти 21 січня росіяни атакували Україну ракетами і дронами-камікадзе типу "Шахед". Ударні БпЛА противника намагалися уразити Рівненську область, але сили ППО збили ворожі цілі. Про руйнування чи постраждалих не повідомляється.

На Полтавщині внаслідок нічної атаки збитий БпЛА впав на будинок. Це спричинило пожежу. Пошкоджено житлові та нежитлові споруди, автомобілі та лінії електропередач.