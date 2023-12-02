Вибух у Дніпрі та дискусія про виключення Росії з ОБСЄ: хронологія 647 дня війни
Росія продовжує ведення злочинної повномасштабної війни проти нашої держави. Під ударом ворога опиняються мирні міста та, зокрема, цивільна інфраструктура.
Україна протистоїть повномасштабній агресії Росії вже 647 днів. Про головні родії цієї доби – читайте у тексті 24 Каналу.
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У ніч на 2 грудня у частині областей оголосили про повітряну тривогу. Згодом місцеві жителі повідомили про звуки вибухів у Дніпрі. Сирени завили у декількох регіонах приблизно о 2:30. Водночас у Повітряних силах поінформували про ракетну небезпеку для низки областей. До слова, про відбій в області сповістили о 02:54. Загроза минула і для інших регіонів, які були "червоними". В Україні продовжують робити все можливе і неможливе для того, щоб вибити ворога з рідної країни. Глава СБУ поділився деталями боїв за "Дорогу життя" під Бахмутом навесні цього року. Василь Малюк у фільмі 1+1 "Бахмут. Дорога життя" розповів про колосальні втрати ворога, яких він зазнав навесні. Їх завдали бійці Центру спеціальних операцій "А". За словами глави СБУ Василя Малюка, одна з груп бійців Центру спеціальних операцій "А" змогла знищити 79 одиниць техніки. Такої результативності вдалося досягнути за чотири бойові виходи. В ОБСЄ точилася дискусія щодо виключення Росії. Кажуть, що вона "вичерпана". На цьому наголосив очільник Організації з безпеки та співробітництва в Європі Буяр Османі. Він розповів, до чого дійшли всі присутні. За його словами, країнам-учасницям не вдалося дійти до спільного рішення. Він зауважив, що в ОБСЄ точилися дебати щодо того, щоб Росію виключили. Причина – порушення основоположних принципів і зобов'язань Організації країною-агресоркою. Втім, каже Османі, наразі є "юридичний і політичний аргументи" від держав-учасниць, чому зробити цього не можуть.
У Дніпрі пролунав вибух
У СБУ розповіли про бої за "Дорогу життя"
Дискусія про виключення Росії з ОБСЄ
У ніч на 2 грудня у частині областей оголосили про повітряну тривогу. Згодом місцеві жителі повідомили про звуки вибухів у Дніпрі.
Сирени завили у декількох регіонах приблизно о 2:30. Водночас у Повітряних силах поінформували про ракетну небезпеку для низки областей.
До слова, про відбій в області сповістили о 02:54. Загроза минула і для інших регіонів, які були "червоними".
В Україні продовжують робити все можливе і неможливе для того, щоб вибити ворога з рідної країни. Глава СБУ поділився деталями боїв за "Дорогу життя" під Бахмутом навесні цього року.
Василь Малюк у фільмі 1+1 "Бахмут. Дорога життя" розповів про колосальні втрати ворога, яких він зазнав навесні. Їх завдали бійці Центру спеціальних операцій "А".
За словами глави СБУ Василя Малюка, одна з груп бійців Центру спеціальних операцій "А" змогла знищити 79 одиниць техніки. Такої результативності вдалося досягнути за чотири бойові виходи.
В ОБСЄ точилася дискусія щодо виключення Росії. Кажуть, що вона "вичерпана". На цьому наголосив очільник Організації з безпеки та співробітництва в Європі Буяр Османі.
Він розповів, до чого дійшли всі присутні. За його словами, країнам-учасницям не вдалося дійти до спільного рішення.
Він зауважив, що в ОБСЄ точилися дебати щодо того, щоб Росію виключили. Причина – порушення основоположних принципів і зобов'язань Організації країною-агресоркою. Втім, каже Османі, наразі є "юридичний і політичний аргументи" від держав-учасниць, чому зробити цього не можуть.