Вночі в Донецьку лунали потужні вибухи: окупанти залишились без світла

1 листопада 2023, 09:43
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У тимчасово окупованому Донецьку вночі проти 1 листопада пролунали вибухи. У ворожих телеграм-каналах написали, що внаслідок вибухів російські окупанти залишились без світла.

Вибухи в тимчасово окупованому ворогом українському місті чули орієнтовно після опівночі 1 листопада 2023 року.

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Що трапилось в Донецьку 

Російські телеграм-канали повідомили вранці 1 листопада, що у тимчасово окупованому Донецьку без струму залишились 57 трансформаторних підстанцій, без світла – 3 610 побутових абонентів.

Це трапилось після потужних вибухів, які лунали за декілька хвилин після опівночі. Ймовірно, "бавовна" наробила росіянам неабиякого лиха.

Як гучно вибухало в тимчасово окупованому Донецьку: дивіться відео

Вибухи вночі проти 1 листопада в Донецьку: дивіться відео

 

Останні новини про вибухи в Донецьку: коротко

  • Напередодні, 31 жовтня, в тимчасово окупованому Донецьку пролунали вибухи. Згодом з'явилась інформація, що горіли цистерни з паливом.
  • Місцеві телеграм-канали написали, що пожежа спалахнула в Будьонівському районі Донецька. За словами очевидців, загоряння могло спалахнути на нафтобазі. На фото з мережі помітно, що над містом стояв густий стовп чорного диму.
  • Експерти видання Defense Express зауважили, що удар по цистернах у Донецьку могли здійснити Сили оборони, проте не далекобійною зброєю.

Автор: Діана Квасневська