Вночі в Донецьку лунали потужні вибухи: окупанти залишились без світла

У тимчасово окупованому Донецьку вночі проти 1 листопада пролунали вибухи. У ворожих телеграм-каналах написали, що внаслідок вибухів російські окупанти залишились без світла.

Вибухи в тимчасово окупованому ворогом українському місті чули орієнтовно після опівночі 1 листопада 2023 року.

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Що трапилось в Донецьку

Російські телеграм-канали повідомили вранці 1 листопада, що у тимчасово окупованому Донецьку без струму залишились 57 трансформаторних підстанцій, без світла – 3 610 побутових абонентів.

Це трапилось після потужних вибухів, які лунали за декілька хвилин після опівночі. Ймовірно, "бавовна" наробила росіянам неабиякого лиха.

Як гучно вибухало в тимчасово окупованому Донецьку: дивіться відео

Вибухи вночі проти 1 листопада в Донецьку: дивіться відео

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