Росіянам важливі ці тилові міста, – військовий експерт про вибухи в Донецьку

У тимчасово окупованому Донецьку 11 травня лунали вибухи. Є інформація, що пошкоджень зазнав ресторан, у якому окупанти проводили святкування річниці створення так званої "ДНР".

Про це розповів 24 Каналу керівник Центру військово-правових досліджень, військовий експерт Олександр Мусієнко, зазначивши, що росіяни влаштували у ресторані Paradise святкування десятої річниці створення так званої республіки. Там були представники Росії, окупаційної влади, а також військові командири ворога.

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Вибухи у Донецьку

Мусієнко вважає, що українська розвідка спрацювала блискуче, адже знала про точні маршрути пересування та час прибуття тієї компанії, яка приїхала в ресторан на святкування.

Було завдано точкового удару. Там перебувало понад 10 людей. Є різні дані, але попередню відомо про 3 загиблих і 8 поранених,

– сказав він.

Такий результат, на думку військового експерта, свідчить про злагоджену роботу українських спецслужб, зокрема розвідки, контррозвідки, підрозділів ракетних військ і артилерії, яка чудового спрацювала.

Окупантам в Донецьку та Луганську треба звикати до такого, тому що буде прилітати більше і частіше. Адже в ході наступу, який активізовує Росія, ворогу важливі ці тилові міста. Без них їм неможливо буде продовжувати наступальні дії. Тому такі точкові уради будуть ще не один раз,

– наголосив Олександр Мусієнко.

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