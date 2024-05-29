"Попали чьотко" по окупантах: момент вибуху в Донецьку потрапив на відео

У тимчасово окупованому Донецьку після обіду 29 травня прогримів сильний вибух. Місцеві жителі повідомляють, що прилетіло просто в осередок російських військових.

За попередніми даними, "прилетіло" в будівлю на перетині Київського проспекту та вулиці Поліграфічної. Про це свідчать кадри, оприлюднені в мережі.

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Місцеві кажуть, що в Донецьку багато загиблих російських військових

29 травня вибух трапився на Київському проспекті 48-А. Попередньо, росіяни використовували будівлю як штаб. Там регулярно засідали окупанти.

Згідно з повідомленнями ЗМІ, там також здетонувала заправка.

Момент вибуху в Донецьку: дивіться відео

Місцеві жителі зняли вибух на відео. Також вони кажуть, що на вулиці тепер лежить багато тіл російських військових.

"Прикинь, скільки там було військових? Там люди валяються…" – каже одна з очевидиць, яка зняла наслідки влучання з власного авто. На що їй чоловічий голос відповів: "Попали чьотко".

Наслідки удару: дивіться відео

До речі, трохи далі по проспекту – полігон і склади з озброєнням. Тож цілком імовірно, що скоро туди знову щось прилетить.

Втрати ворога на фронті

Раніше в Генштабі повідомили, що за минулу добу ЗСУ ліквідували 1300 окупантів. Загалом від початку повномасштабного вторгнення втрати Росії становили 505 100 вбитими та пораненими.

До речі, видання АрміяInform підрахувало, що цей травень став найкривавіший для росіян від початку повномасштабної війни. Також було поставлено рекорд щодо добової кількості втрат противника.