"Цистерна рвонула": після обстрілу Донецька постраждав пропагандист Биковський
У тимчасово окупованому Донецьку 31 жовтня стався потужний вибух, внаслідок чого загорілися цистерни з паливом. Згодом стало відомо, що внаслідок атаки постраждав також і пропагандист країни-агресорки.
Мовиться про так званого журналіста пропагандистського видання "Ізвєстія" – Євгєнія Биковського. Про це повідомляють російські ЗМІ, передає 24 Канал.
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У Донецьку постраждав пропагандист
Росіяни розповіли, що про травмування Биковського повідомив його колега. Зокрема, пропагандиста, за попередніми даними, зачепило вибуховою хвилею і тепер його повезли до лікарні.
Биковський також встиг дати коментар щодо свого ймовірного поранення під час "артилерійського обстрілу Донецька". Він зазначив, що перебуває у лікарні, чекає на обстеження.
Крім того, він підкреслив, що начебто отримав невеликі уламки поблизу живота та грудей. Однак загалом ніби почувається нормально.
Підійшли близько, рвонула цистерна. МНСівця одного вбило, нас поранило,
– розповів Биковський.
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Очевидці також розповіли пропагандистським ЗМІ, що кілька людей могли загинути під час обстрілу Донецька, а щонайменше п'ять осіб отримали поранення. Серед постраждалих можуть бути працівники МНС.
Наостанок росіяни сказали, що троє журналістів видання "Ізвєстія" наразі перебувають у лікарні. Щодо стану своїх колег Биковський не має інформації.
У Донецьку лунали потужні вибухи
- У Будьонівському районі у Донецьку 31 жовтня пролунали потужні вибухи. Згодом стало відомо, що спалахнули цистерни з пальним, а окупанти традиційно у цій атаці звинуватили українських військових.
- Місцеві жителі розповіли, що вибух міг статися на нафтопереробному заводі у тимчасово окупованому місті. На місці прильоту також стояв густий стовп чорного диму.
- Крім того, журналісти видання Defense Express припустили, що атаку на Донецьк могли здійснити Сили оборони. Водночас автори наголосили, що для цього обстрілу захисники, ймовірно, використали не далекобійну зброю.