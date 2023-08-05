В окупованому Донецьку чули бабахи: горить університет

У Донецьку, що тимчасово перебуває під владою російських загарбників, місцеві чули вибухи з боку центру міста. Згодом стало відомо, що спалахнула пожежа в Національному університеті економіки та торгівлі імені Михайла Туган-Барановського.

Власне, у суботу, 5 серпня, російські телеграм-канали почали писати про "бавовну" в цьому місті на Сході нашої держави. Про це інформує 24 Канал.

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Донецька "бавовна"

Мережею активно поширюються кадри, на яких видно саме нічне місто, а також вибухи та опісля вогонь. Вкотре наголосимо, що подібна "бавовна" припинить цвісти, зокрема, в цьому населеному пункті тоді, коли Росія виведе свої війська з України та закінчить війну проти нашої держави.

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Через певний час після вибухів стало відомо, що горить будівля Донецького Національного університету економіки та торгівлі імені Михайла Туган-Барановського, який захопили окупанти у 2014 році.

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Зверніть увагу! Після окупації Донецька Україна евакуювала цей заклад вищої освіти до міста Кривого Рогу, що у Дніпропетровській області.

Додамо, що був він заснований в 1920 році та названий на честь Михайла Івановича Туган-Барановського, що вважається першим вченим-економістом зі східної частини Європи.

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