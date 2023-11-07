У центрі Донецька пролунали гучні вибухи: окупанти заявили про влучання

В центрі окупованого Донецька пролунав гучний вибух. Над містом видніються густі стовпи диму.

Російські пропагандистські телеграм-канали стверджують, що в Донецьку спрацювала російська ППО. Однак густі сірі клуби диму, які підіймаються з землі, більше схожі на вибух чи влучання.

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Що відомо про вибухи в Донецьку

Спершу окупанти заявили, що в місті працювала ППО. Однак згодом загарбники сказали, що внаслідок обстрілу ЗСУ є влучання у Ворошиловському районі міста. Також місцеві пабліки пишуть про влучання у Будьоннівському районі.

Варто зазначити, що українська сторона наразі ніяк не коментувала цю інформацію. Однак у мережі активно поширюють кадри з Донецька.

Дим в центрі Донецька: дивіться відео

Також російські пропагандисти заявили про загиблих і поранених. Однак їхня кількість наразі не повідомляється.

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