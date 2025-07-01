У Донецьку пролунали вибухи: атаковано військову базу окупантів

У тимчасово окупованому Донецьку пролунали вибухи в п'ятницю, 25 липня. Ймовірно, були влучання по місцю базування окупантів.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на керівника Центру Вивчення окупації Петра Андрющенка.

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Що відомо про вибухи в Донецьку?

Керівник Центру Вивчення окупації повідомив про вибухи в Київському районі тимчасово окупованого Донецька 25 липня. За його словами, відбулося 8 влучань по місцю базування окупантів та залізничній інфраструктурі. Всі удари влучили в ціль.

Вибухи у Донецьку: дивіться відео Андрющенка

Російські моніторингові телеграм-канали запевнили, що ЗСУ нібито запустили 8 ракет HIMARS та, за попередньою інформацією, є прильоти.

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Один з українських блогерів підкреслив, що влучання були по військовій базі окупантів, що на території шахти імені Засядько в Донецьку.

До слова, вдень 19 липня окупанти повідомили про приліт у центрі Донецька. Росіяни звинувачували в атаці українську сторону, мовляв, що "київський режим б'є по цивільних".