Не Чонгаром єдиним: "бавовна" завітала і до окупованого Джанкоя
Ранок 22 червня для окупантів виявився, м'яко кажучи, не дуже. Окрім удару по Чонгарському мосту, вибухи лунали і в тимчасово окупованому Джанкої, що в Криму.
Про це в ефірі радіо NV повідомив заступник постійного представника Президента України в АРК Денис Чистіков. Він додав, що ранкову "бавовну" колаборанти в Криму ретельно приховують, передає 24 Канал.
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Що відомо про вибухи в Криму
Зранку панічні настрої виникли у Джанкої. Місцеві мешканці кажуть про велику кількість вибухів у цьому районі, та окупаційна адміністрація це замовчує,
– заявив Чистіков.
За його словами, також надходять повідомлення про знищення трансформатора поблизу Керчі минулої ночі.
"Там перебувають російські прикордонники, у них виникла паніка»", – підкреслив представник Президента.
Що відомо про удар по Чонгарському мосту
- 22 червня ранкова "бавовна" прилетіла по Чонгарському мосту. Дорога через Чонгар, яка нині була атакована, найзручніша для перевезення військової техніки з Криму в Запорізьку область.
- Росіяни пригрозили завдати ударів по мостах у Молдові та Одеській області. Загарбники стверджують, що готують "акт відплати" після "бавовни" на Чонгарському мості.
- Російські загарбники припустили, що удар могли завдати ракетами Storm Shadow. Зокрема, вони виклали фото буцімто уламків цих ракет.