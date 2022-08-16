Вибухнув склад боєприпасів біля Джанкоя в Криму: де розташовується місто, пояснюємо на карті

Зранку 16 серпня у Джанкої, що в окупованому Криму, пролунала серія вибухів. Невдовзі стало відомо про детонацію боєприпасів.

Де саме розташований Джанкой і чому нищення боєприпасів там важливе – читайте в матеріалі 24 каналу.

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Ворог сам демілітаризується

Спершу була інформація про те, що горить електростанція в населеному пункті Майське, що розташоване біля Азовського. Але незабаром стало відомо, що це таки вибухи й детонація.

Населені пункти розташовані за понад 200 кілометрів від лінії фронту. А це означає, що ЗСУ не можуть бути причетними до самодемілітаризації ворога.

Окупанти не могли приховати факт детонації боєприпасів, бо відповідні відео стали ширитися мережею. Як зазначив глава Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров, в Азовському не просто детонують боєприпаси. Вибухи лунають на одній з військових частин загарбників. Він також зауважив, що "бавовна" не вщухає.

Окупанти вигадують, що сталось буцімто дві різні надзвичайні ситуації. Пожежа на підстанції – одна з них, а детонація складу з боєприпасами – друга.

Пошкоджена залізниця

Через вибухи пошкоджень зазнала залізниця, якою окупанти перекидали техніку. За словами ставленика кремля в окупованому Криму сергея аксьонова, з материка зупинився рух потягів.

Він розповів російським пропагандистам, що залізниця зазнала пошкоджень унаслідок вибуху на складі боєприпасів.



Джанкой на карті / Фото карти гугл

Залізниця у Джанкої має стратегічне значення для росії. Нею москва перекидала свою військову техніку на Південь України, зокрема в Запорізьку область.

Вибухи на аеродромі в Новофедорівці

Ця "бавовна" у Криму не перша. Ще 9 серпня на авіабазі росіян біля Новофедорівки пролунали вибухи. Саме там були розташовані винищувачі та бомбардувальники, які атакували Південь України. Вони пояснили це порушенням пожежної безпеки.

У мережі показували повне відео вибухів на аеродромі в Криму. Внаслідок атаки літаки знищили, а вікна в будинках за кілометр від епіцентру повилітали.

Радник глави ОП Михайло Подоляк заявляв, що Україна не причетна до вибухів в тимчасово окупованому Криму.

Ворог залишився без техніки через вибухи в Криму: дивіться відео