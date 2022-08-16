Вибухнув склад боєприпасів біля Джанкоя в Криму: де розташовується місто, пояснюємо на карті

16 серпня 2022 , 14:37
Читать новость на русском

Зранку 16 серпня у Джанкої, що в окупованому Криму, пролунала серія вибухів. Невдовзі стало відомо про детонацію боєприпасів.

Де саме розташований Джанкой і чому нищення боєприпасів там важливе – читайте в матеріалі 24 каналу. 

До теми Окупанти заявили про нові вибухи поблизу Сімферополя

Ворог сам демілітаризується

Спершу була інформація про те, що горить електростанція в населеному пункті Майське, що розташоване біля Азовського. Але незабаром стало відомо, що це таки вибухи й детонація. 

Населені пункти розташовані за понад 200 кілометрів від лінії фронту. А це означає, що ЗСУ не можуть бути причетними до самодемілітаризації ворога.

Окупанти не могли приховати факт детонації боєприпасів, бо відповідні відео стали ширитися мережею. Як зазначив глава Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров, в Азовському не просто детонують боєприпаси. Вибухи лунають на одній з військових частин загарбників. Він також зауважив, що "бавовна" не вщухає. 

Окупанти вигадують, що сталось буцімто дві різні надзвичайні ситуації. Пожежа на підстанції – одна з них, а детонація складу з боєприпасами – друга.

Пошкоджена залізниця

Через вибухи пошкоджень зазнала залізниця, якою окупанти перекидали техніку. За словами ставленика кремля в окупованому Криму сергея аксьонова, з материка зупинився рух потягів. 

Він розповів російським пропагандистам, що залізниця зазнала пошкоджень унаслідок вибуху на складі боєприпасів.


Джанкой на карті / Фото карти гугл

Залізниця у Джанкої має стратегічне значення для росії. Нею москва перекидала свою військову техніку на Південь України, зокрема в Запорізьку область.

Вибухи на аеродромі в Новофедорівці

Ворог залишився без техніки через вибухи в Криму: дивіться відео

 

Автор: Оксана Княжик