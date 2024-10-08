У Феодосії досі горить нафтобаза після атаки ЗСУ: жителів найближчих сіл евакуюють

У Феодосії 7 жовтня ЗСУ атакували нафтовий морський термінал, внаслідок чого зайнялися резервуари з паливом. Через день після обстрілу нафтобаза в окупованому місті продовжує горіти.

Про це повідомляють російські ЗМІ. Окрім того, жителів сіл поблизу нафтотерміналу у Феодосії також евакуюють, передає 24 Канал.

До теми У Феодосії на атакованій Силами оборони нафтобазі спалахнула ще одна цистерна

Яка ситуація на нафтобазі у Феодосії через день після атаки

Так званий "голова" адміністрації Феодосії Ігор Ткаченко повідомив, що в районах Чорноморської набережної та Ближніх Комишів було проведено тимчасову евакуацію до пунктів тимчасового розміщення 1 047 осіб. Після огляду лікарів людей розмістять у готелях та пансіонатах.

У Феодосії продовжує горіти нафтобаза / Відео з телеграм-каналу "Кримський вітер"

Окупант також зазначив, що ліквідація пожежі продовжується. За однією з версій причина продовження горіння в тому, що вогонь від пошкоджених цистерн перекинувся на сусідні баки з нафтою.

Окрім того, у телеграм-каналі "Кримський вітер" опублікували супутникові знімки з нафтобази у Феодосії. На них можна побачити масштаб пожежі, яка виникла на об'єкті.

Пожежа на нафтобазі у Феодосії не вщухає / Фото "Кримського вітру" та з мережі

До того ж у районі Феодосії вже утворилися затори. А автівки вже поспішають до АЗС, щоб заправити бензин. Так, місцеві цікавляться у мережі, чи "викачали паливо з АЗС", розташованих неподалік.

У Феодосії вже почалися затори до АЗС: дивіться відео

До слова, Генеральний штаб ЗСУ підтвердив, що 7 жовтня українські військові здійснили атаку на нафтобазу в тимчасово окупованому місті Феодосія. Після обстрілу на об'єкті виникла пожежа, і наразі військові ще оцінюють наслідки інциденту.

Окрім того, журналісти "Радіо Свобода" виявили, що атаку на нафтобазу не допоміг відбити навіть сумнозвісний російський комплекс "Панцир-С1", який там був розташований.