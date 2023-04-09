Це початок деокупації Криму, – полковник ЗСУ про вибухи у Феодосії

На тимчасово окупованому російськими загарбниками півострові Крим дедалі частіше трапляється "бавовна". Так, зранку 8 квітня вибухи лунали в Феодосії.

Вибухи у Феодосії цілком можуть бути початком операції щодо звільнення Криму. Про це 24 Каналу розповів полковник ЗСУ в запасі, військовий експерт і льотчик-інструктор Роман Світан.

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Що могло спричинити "бавовну" у Феодосії

"Найімовірніше, це початкові дії щодо деокупації території України, зокрема Криму", – припустив полковник ЗСУ.

За його словами, "бавовна" в Криму останнім часом свідчить про те, що Україна має свої засоби для ураження, які можуть діставати до півострова.

Наприклад, ОТРК "Грім-2", що розроблявся українським конструкторським бюро або ж партнери передали нашій державі нові зразки озброєння. Зокрема, відповідне завдання могла виконати ракета Storm Shadow.

Водночас росіяни розгортають системи протиповітряної оборони у Криму. Однак це не зупинить Україну від звільнення нашого півострова.

Ми починаємо працювати. Ймовірно, через місяць почнуться наступальні дії, які вже давно анонсовані,

– сказав військовий експерт.

Так, зазвичай приблизно за місяць до наступальних дій починається робота по тилах ворога. А окупований півострів Крим є глибоким тилом російських загарбників.

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Росіяни намагаються врятувати техніку в Криму

На півночі Криму в районі селища Медведівка Джанкойського району окупанти почали виводити техніку з бази. Росіяни перекидають її на Запорізький і Херсонський напрямки та розосереджують. Ворог робить це для того, щоб убезпечити свою техніку від "бавовни" в Криму.

"Найімовірніше, у них є якась інформація щодо підготовки до завдання ударів. Тож вони перед цим ударом розосереджують техніку, вивозячи її з місць дислокації. Це те, що ми сьогодні бачимо", – зазначив полковник ЗСУ.

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