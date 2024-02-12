На Харківщині прогриміли вибухи: росіяни вдарили ракетою

Противник атакував Харківську область. Там було чути звуки вибухів.

Російські загарбники продовжують здійснювати повітряний терор проти України.

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Росія атакує Харківщину

ВІд самого ранку Повітряні сили повідомляли про активність ворожої тактичної авіації на східному та південно-східному напрямку. Загроза зберігалася й станом на 15:00.

О 14:53 стало відомо, що ворог запустив ракету у напрямку Харкова.

Як написали моніторингові канали, повітряну ціль противник випустив із території окупованої Луганшини. За кілька хвилин на Харківщині пролунали вибухи. Попередньо, у Чугуївському районі.

Зверніть увагу!

О 15:11 Повітряні сили розповіли про те, що ще одна ракета летить у напрямку Кіровоградщини.

О 15:16 ПС повідомили про ракету у напрямку Черкащини.

У Кропивницькому лунали вибухи.

О 15:28 дали відбій по ракетній небезпеці для всіх регіонів, окрім Донеччини.

Били балістикою

Пекельною виявилася для Харківщини ніч проти 12 лютого. Тоді ворог вкотре повторив комбіновану атаку. Він запустив "Шахеди" та ракети. По Харківській області противник традиційно бив ракетами С-300 з території Бєлгородської області.

Так, близько 23:30 окупанти завдали удари по місту Люботин. Зафіксовані влучання у приватні будинки, міську поліклініку, фітнес-клуб та навчально-виробничий комбінат.

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