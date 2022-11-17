Росіяни вдарили по критичній інфраструктурі Харківщини: є поранені

17 листопада росіяни вчергове завдали ракетних атак по мирним містам України. Цілили зокрема по критичній інфраструктурі.

Про роботу ППО та прильоти зранку четверга повідомляли ще щонайменше у чотирьох областях.

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Куди влучили окупанти

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що окупанти завдали ракетних ударів по Ізюмському району області. На жаль, вони влучили по критичній інфраструктурі.

Відомо також і про постраждалих. Щонайменше 3 осіб, травмованих внаслідок ракетної атаки, госпіталізували до лікарні.

Просимо жителів Харківщини не ігнорувати сигнали повітряної тривоги!

– підкреслив Олег Синєгубов.

Попадання в інших областях

Відомо, що зранку 17 листопада росіяни також влучили в інфраструктуру Дніпропетровської та Одеської областей, а у Києві цілили по Київському водосховищу.

Так, відомо, що у столиці України силам ППО вдалося збити 2 крилаті ракети та 4 БПЛА "Shahed".

У Дніпрі окупанти влучили у 2 інфраструктурні об'єкти міста, через що постраждали щонайменше 5 осіб. Серед них – 15-річний підліток. Усі вони наразі перебувають у лікарні в стані середньої важкості.

В Одесі росіяни вдарили по інфраструктурному об'єкту на території області. На жаль, за попередніми даними постраждали 3 людей унаслідок удару.

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У ніч на 17 листопада окупанти знову "воювали" з цивільним населенням. Свою міць вони вирішили показати ударом по житловим будинкам мирних людей у Вільнянську.

На жаль, внаслідок атаки є загиблі та постраждалі. Так, відомо про щонайменше 4 загиблих.

Однак наразі тривають пошукові роботи. Також рятувальники працюють над тим, щоб дістати людей з-під завалів, тож кількість жертв може зрости.

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