Вибухи на Харківщині: область була під ударом балістики з Бєлгородщині

Зранку 29 серпня в Харківській області пролунали вибухи. В цей момент в регіоні була оголошена повітряна тривога.

Російські окупаційні війська продовжують регулярно обстрілювати Харківщину. 24 Канал закликає перебувати в укриттях до закінчення повітряної тривоги, адже це може вберегти життя і полегшити роботу нашим захисникам неба.

Читайте також Атака "Шахедами": на підступах до Києва та на Черкащині працювала ППО

На Харківщині чули вибухи

Повітряну тривогу в Харківській області оголосили о 09:06, а вже за кілька хвилин, близько 09:10, в регіоні пролунали вибухи.

Перед цим моніторингові канали повідомляли про загрозу застосування балістичного озброєння з Бєлгородської області Росії.

О 09:28 в Харківській області оголосили відбій повітряної тривоги. За попередньою інформацією моніторингових каналів, російські війська застосували одну балістичну ракету.

Зверніть увагу! Оперативно про тривоги, ракетну небезпеку для усіх областей України та вибухи читайте в нашому телеграмі.

До слова, в четвер зранку вибухи також пролунали в районі Одеси. Перед цим Повітряні сили ЗСУ попереджали про загрозу застосування балістичного озброєння з півдня.