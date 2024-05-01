Один КАБ влучив у землю, інший – у житлову забудову, – Терехов про атаку по Харкову

Зранку 1 травня російські війська вкотре вдарили КАБами по території Харківщини. Під час останнього ворожого обстрілу Харкова влучання зафіксовано в Київському районі міста.

Влучання було в приватний будинок на околицях міста. Про обстріл Харкова розповів міський голова Ігор Терехов в ефірі телемарафону, передає 24 Канал.

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Удар по Харкову

За словами Терехова, в регіоні щодня лунають вибухи та відбуваються руйнування.

Було два вибухи, дві ракети, два КАБа, які прилетіли сьогодні зранку до Харкова. Перший КАБ влучив у землю в лісосмузі, а другий КАБ, на жаль, потрапив у приватні житлові будинки і є руйнування,

– розповів міський голова.

Наразі на місці влучань працюють комунальні підприємства, а місцевим жителям допомагають усунути наслідки атаки.

наголошує, що під час повітряної тривоги важливо не нехтувати безпекою та закликає всіх українців прямувати в укриття цивільного захисту.

Ігор Терехов також додав, що росіяни змінюють тактику свого терору.

Житлові забудови, приватні гаражі, до того були трансформаторні підстанції, ТЕС. Сьогодні ми маємо дефіцит електропостачання, введені графіки відключення електропостачання. Вони (росіяни, – 24 Канал) намагаються залякати людей, залякати населення. Але я впевнений, що Харків незламний, містяни незламні і це їм точно не вдасться,

– наголосив мер міста.

Окупанти не припиняють атаки