"Найстрашніша атака за 3,5 роки": як Харків пережив ніч абсолютного терору від росіян

Російські окупанти завдали комбінованого удару по Харкову в ніч на 26 липня. Ворог майже безперервно обстрілював регіон упродовж трьох годин.

Як розповіла кореспондентка 24 Каналу Анна Черненко, це була дійсно важка ніч. Російські окупанти запустили по Харкову спершу чотири КАБи, а потім – 2 балістичні ракети та 15 "Шахедів".

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Що відомо про вибухи у Харкові 26 липня?

За словами Черненко, ворог бив по Київському районі Харкова. Звуки атак були чутно навіть у віддалених районах міста. Один з КАБів вибухнув в повітрі.

Далі запустили дві балістичні ракети "Іскандер". Якщо простими словами, то з таким осколковим наповненням, що навколо влучань усюди дуже посічений асфальт. Все в таких невеликих вирвах. Після цього там ще застосували 15 "Шахедів",

– розповіла Черненко.

Вже відомо, що внаслідок атаки пошкоджені житлові багатоповерхівки та спортивний комплекс. Також ворог поцілив по цивільному підприємству, яке вже не працює через попередні удари по Харкову.

Пошкоджений спортивний комплекс у Харкові / Скриншот з відео

Ворог поцілив в одну з місцевих котелень. Вона суттєво пошкоджена. Окупанти і раніше били по цьому об'єкту. Навесні котельню поставили на ремонт, але зараз складно сказати, чи вдасться її взагалі відновити. Вона живила 53 тисячі абонентів.

Наслідки удару по Харкову / Фото ДСНС Харківщини

Упродовж ночі посилено працювали рятувальники, які також евакуйовували людей. Загалом відомо про 5 постраждалих, серед яких – 3 представників ДСНС.

У людей згоріло багато власного транспорту, який припаркований під будинками. Місцеві назвали цю атаку по району наймасованішою та найстрашнішою за час повномасштабного вторгнення. Вони рятувалися в укриттях, підвалах, на перших поверхах. Цей жах, який важко уявити,

– наголосила Черненко.

Додамо, ще ввечері 25 липня російську окупанти запустили дрон "Черніка" по Харкову. Він вибухнув у повітрі над центральною частиною міста. Мер Харкова повідомив про кілька вибухів. Тоді обійшлося без постраждалих.