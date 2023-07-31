У Харкові – 2 прильоти, спалахнула пожежа

Харків в ніч на 31 липня перебував під ворожим обстрілом. У місті повітряна тривога, що згодом поширилась на всю Україну, пролунала першою. Відразу після неї зазвучали вибухи.

Обстріл обласного центра підтвердили в ОВА. Згодом ситуацію прокоментував і мер Харкова Ігор Терехов.

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Було чутно два прильоти. Попередньо – потрапляння у нежитлові приміщення. Пожежа. Про постраждалих інформації наразі немає,

– уточнив він.на

На місці працюють ДСНС.

Найімовірніше, Харків ворог обстріляв із балістичного озброєння. Вибухи пролунали буквально за кілька хвилин після оголошеної ракетної небезпеки.

Масштабна повітряна тривога

Окрім Харкова, сирени залунали спершу на Сході, а згодом і по всій Україні. Повітряні Сили сповістили про ракетну небезпеку у всіх регіонах.

Втім, вже через 40 хвилин повідомили про відбій спершу у західних і центральних областях, а потім і на Півдні.

На щастя, у решті регіонів було спокійно.

Удар по Сумах

Ввечері 29 липня окупанти завдали цинічного удару по освітньому закладу у Сумах. Внаслідок атаки загинули 2 людини, ще 20 отримали поранення.

Одразу після атаки на місце події негайно вирушили правоохоронці та рятувальники. Загалом до робіт залучили майже 300 людей.

Російська ракета повністю зруйнувала навчальний корпус училища: 4 поверхи просто знесло, а також – пошкодила гуртожитки, будинки, навіть будівлі церкви та недільної школи.