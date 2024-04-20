Вибухи у Харкові: місто під обстрілом з С-300

Російські війська не припиняють атакувати українські міста. Вкотре під ворожим обстрілом опинився Харків.

Вдень в суботу, 20 квітня, в Харкові прогриміли вибухи. Відомо, чим окупанти атакують місто.

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Загарбники атакують Харків

Повітряну тривогу в Харківській області оголосили об 11:15.

Перед тим, як у Харкові пролунали вибухи, у Повітряних силах ЗСУ попередили про ракетну небезпеку у Харківській області.

"Харківська область – ракетна небезпека!", – написали о 11:16 в Повітряних силах.

О 12:30 про вибухи повідомили в Харківській ОВА. Він закликав жителів перебувати в укриттях.

"Окупанти завдають ударів! Перебувайте в укриттях", – наголосив голова Харківської ОВА.

В той самий час про вибухи в місті також повідомив і мер Харкова.

У Харкові чутно вибух. Будьте обережні,

– йдеться в повідомленні.

В моніторингових каналах зазначили, що місто під обстрілом ЗРК С-300.

У Харкові чули вибухи 18 квітня