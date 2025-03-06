Пошкоджено цивільну інфраструктуру, виникла пожежа, є постраждалі: які наслідки атаки на Харків

У ніч на 6 березня росіяни завдали удару по цивільній інфраструктурі міста Харкова за допомогою безпілотного літального апарата. Внаслідок цього є руйнування, на місці виникла пожежа. Також відомо про щонайменше 2 постраждалих.

Місцева влада розповіла деталі наслідків ворожої атаки по місту. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на керівника Харківської обласної військової адміністрації Олега Синєгубова та міського голову Ігоря Терехова.

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Які наслідки атаки на Харків

За словами Ігоря Терехова, у Харкові внаслідок влучання ворожого безпілотника пошкоджено дах і технічний поверх багатоповерхового житлового будинку у Салтівському районі. На місці спалахнула незначна пожежа. За даними ОВА, противник атакував БпЛА "Герань".

Зруйновано ліфтову шахту, частково технічний поверх і фасадну частину плит між 9 та технічними поверхами. Пошкоджено скління в прилеглих будинках та 8 автівок. Проводиться евакуація людей з під'їзду багатоповерхівки,

– ідеться у повідомленні мера.

Ворог атакував цивільну інфраструктуру / Фото ДСНС Харківщини

До речі, оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в нашому телеграмі.

Внаслідок обстрілу є руйнування: дивіться відео

Через обстріл постраждало 2 особи, в обох гостра реакція на стрес. Наразі на місці працюють усі необхідні служби та волонтери. Також, як повідомив Синєгубов пошкоджено скління у дитячому навчальному закладі. розташованому поруч. Пожежу вже ліквідували.

Є пошкодження через обстріл: дивіться відео

Нагадаємо, у Харкові близько 4 ранку 6 березня пролунав вибух. За інформацією Повітряних сил, у цей час в районі міста перебував ворожий ударний БпЛА. Повідомлялося, що удар припав по багатоповерхівці у місті.