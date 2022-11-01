У Херсоні вночі вибухали й палали автівки окупантів
На Херсонщині тривають тяжкі бої ЗСУ з загарбниками. А в тимчасово окупованому Херсоні, ймовірно продовжує активно працювати українське підпілля.
Ніч на 1 листопада у Херсоні видалася нелегкою, горіли поліцейські автомобілі. Про це повідомляють місцеві телеграм-канали.
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Деталі нічного "феєрверку"
Коли загарбники окупували Херсон, вони "взяли у користування" місцевий поліцейський відділок. Мабуть, російських військових не навчили, що брати чуже не можна, адже це може погано закінчитися.
1 листопада на закритому поліцейському паркінгу почали палати автомобілі. Це сталося після опівночі.
У мережі з'явилася інформація про пожежу з великим яскравим полум'ям. За даними місцевих, горіти автівки почали унаслідок масштабної детонації.
На поліцейському паркінгу у Херсоні вибухнули автівки / Фото з телеграм-каналу "Херсон: Війна без фейків"
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Як окупанти готуються до оборони Херсона
- ЗСУ наближаються до Херсона. Його деокупація проходить складно, однак успішно.
- Окупанти тим часом відчайдушно намагаються підготувати місто до оборони. Вони будують там фортифікаційні споруди та встановлюють протитанкові засоби стримування.
- Про це розповів депутат Херсонської облради Сергій Хлань. Він додав, що росіяни стягують мобілізованих у Херсон.
- За його словами, на лівому березі Дніпра окупанти сконцентрували велику частину війська та бойової техніки.
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