У Херсоні вночі вибухали й палали автівки окупантів

1 листопада 2022 , 14:42
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На Херсонщині тривають тяжкі бої ЗСУ з загарбниками. А в тимчасово окупованому Херсоні, ймовірно продовжує активно працювати українське підпілля.

Ніч на 1 листопада у Херсоні видалася нелегкою, горіли поліцейські автомобілі. Про це повідомляють місцеві телеграм-канали.

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Деталі нічного "феєрверку"

Коли загарбники окупували Херсон, вони "взяли у користування" місцевий поліцейський відділок. Мабуть, російських військових не навчили, що брати чуже не можна, адже це може погано закінчитися.

1 листопада на закритому поліцейському паркінгу почали палати автомобілі. Це сталося після опівночі.

У мережі з'явилася інформація про пожежу з великим яскравим полум'ям. За даними місцевих, горіти автівки почали унаслідок масштабної детонації.


На поліцейському паркінгу у Херсоні вибухнули автівки / Фото з телеграм-каналу "Херсон: Війна без фейків"

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Як окупанти готуються до оборони Херсона

  • ЗСУ наближаються до Херсона. Його деокупація проходить складно, однак успішно.
  • Окупанти тим часом відчайдушно намагаються підготувати місто до оборони. Вони будують там фортифікаційні споруди та встановлюють протитанкові засоби стримування.
  • Про це розповів депутат Херсонської облради Сергій Хлань. Він додав, що росіяни стягують мобілізованих у Херсон.
  • За його словами, на лівому березі Дніпра окупанти сконцентрували велику частину війська та бойової техніки.

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Автор: Лілія Траспетрихіна