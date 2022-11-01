У Херсоні вночі вибухали й палали автівки окупантів

На Херсонщині тривають тяжкі бої ЗСУ з загарбниками. А в тимчасово окупованому Херсоні, ймовірно продовжує активно працювати українське підпілля.

Ніч на 1 листопада у Херсоні видалася нелегкою, горіли поліцейські автомобілі. Про це повідомляють місцеві телеграм-канали.

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Деталі нічного "феєрверку"

Коли загарбники окупували Херсон, вони "взяли у користування" місцевий поліцейський відділок. Мабуть, російських військових не навчили, що брати чуже не можна, адже це може погано закінчитися.

1 листопада на закритому поліцейському паркінгу почали палати автомобілі. Це сталося після опівночі.

У мережі з'явилася інформація про пожежу з великим яскравим полум'ям. За даними місцевих, горіти автівки почали унаслідок масштабної детонації.



На поліцейському паркінгу у Херсоні вибухнули автівки / Фото з телеграм-каналу "Херсон: Війна без фейків"

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Як окупанти готуються до оборони Херсона

ЗСУ наближаються до Херсона. Його деокупація проходить складно, однак успішно.

Окупанти тим часом відчайдушно намагаються підготувати місто до оборони. Вони будують там фортифікаційні споруди та встановлюють протитанкові засоби стримування.

Про це розповів депутат Херсонської облради Сергій Хлань. Він додав, що росіяни стягують мобілізованих у Херсон.

За його словами, на лівому березі Дніпра окупанти сконцентрували велику частину війська та бойової техніки.

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