Це "вітання" росіянам від ЗСУ, ми постійно завдаємо ударів, – Єрін про "бавовну" на Херсонщині

Поблизу села Чулаківка Херсонської області 31 грудня сталася "бавовна". У Генштабі повідомили про близько 500 поранених та загиблих окупантів. Утім, цифри ще потребують уточнення.

Тож наразі їх перевіряють. Про це 24 Каналу розповів керівник об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Євгеній Єрін.

Цікаво Від себе та рідних: фінська письменниця передала "привіт" росіянам на снаряді

"Привітання" окупантам від ЗСУ

"Це було потужне "привітання" окупантам з нашого боку, щоб вони не забували, що не лише вони можуть обстрілювати", – повідомив Єрін.

За його словами, російські загарбники лише те й вміють, що бити по цивільному населенню. Натомість ЗСУ демонструють, що можуть вражати окупантів та військові цілі, де б вони не перебували та не ховалися.

Керівник об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку, коментуючи "бавовну" на Херсонщині, повідомив, що такий масштаб можливий лише у разі великих скупчень сили та засобів ворога. Наразі ж росіяни намагаються уникати цього, але "свята зробили свою справу, тому маємо такий приємний подарунок".

Єрін прокоментував "бавовну" на Херсонщині: дивіться відео

ЗСУ постійно завдають ударів, але не всі такі масштабні

ЗСУ роблять усе можливе і неможливе для того, щоб зробити перебування окупантів на нашій землі "дуже незатишним". А також для того, щоб мрія у загарбників була одна – повернутися додому. Адже якщо росіяни не зроблять це самостійно, то їм допоможуть ЗСУ, але вже у чорних пакетах.

Ми постійно завдаємо ударів по противнику на Херсонщині, але не кожен з них має великий резонанс,

– повідомив Єрін.

Він додав, що українські захисники регулярно завдають ударів по військовій техніці та артилерійських системах окупантів. Як наслідок, ворожі обстріли трохи затихають, доки росіяни не підтягнуть нові резерви.

Втрати ворога станом на 3 січня

Усього від 24 лютого 2022 року Збройні Сили України вже ліквідували 108 190 російських загарбників. Лише за минулу добу наші воїни знищили ще 750 окупантів. Окрім того, ворог зазнає шалених втрат у військовій техніці: