Нічна атака ворога на Хмельниччину: українські оборонці неба знищили 3 ворожі цілі

У ніч з 21 на 22 червня російські військові завдали комбінованого удару по Україну. Так, під прицілом ворога опиналася і Хмельницька область.

Там під час повітряної тривоги пролунали звуки вибухів. Про це повідомили кореспонденти Суспільного.

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Вибухи на Хмельниччині

Вночі 22 червня на території Хмельниччини під час повітряної тривоги було чути звуки вибухів. Зауважимо, що сигнали повітряної тривоги в регіоні почали лунати о 01:29. За попередньою інформацією, в області працювали сили ППО.

Зауважимо, що Повітряні сили ЗСУ о 01:34 повідомляли про рух "Шахедів" з Вінниччини в напрямку Хмельниччини. Вже о 04:07 там попереджали про ракетну атаку на Хмельниччину.

До слова, повітряна тривога в області тривала декілька годин. Зокрема, в регіоні вона була з 01:29 до 05:04.

Близько 8 ранку ситуацію в області прокоментував голова місцевої ОВА Сергій Тюрін.

Сьогодні вночі, під час сигналу "Повітряна тривога", наші сили ППО знищили 3 ворожі цілі. Місця падіння уламків встановлюються,

– написав він.

Він зазначив, що наразі звернень щодо травмованих, загиблих та пошкодження майна не надходило.

Нагадаємо, що цієї ночі вибухи були також і на Вінниччині. Його було чути близько четвертої години ранку. Перед цим Повітряні сили ЗСУ інформували про групу ракет на Вінниччині.

Також вибухи чули в Івано-Франківській області. Як повідомили ЗМІ, звуки, схожі на вибухи, чули о 04:24. Вже о 04:27 звуки вибуху було чутно у Луцьку. У Повітряних силах повідомили про ракету над містом.