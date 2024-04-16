Вночі на Хмельниччині лунали вибухи: в ОВА розповіли деталі атаки росіян

У ніч на 16 квітня окупаційні війська в черговий раз атакували Україну "Шахедами". Під ударом опинилася Хмельниччина.

Там за декілька хвилин до відбою з'явилася інформація про вибухи. Моніторингові канали зазначали, що "Шахеди" направляли у бік Старокостянтинова.

Дивіться також Окупанти вкотре запускали "Шахеди": в низці областей була загроза застосування ударних БпЛА

Деталі вибухів на Хмельниччині

Уночі під час повітряної тривоги у Хмельницькій області лунали звуки вибухів. Згодом у ОВА повідомили, що це була робота сили протиповітряної оборони ЗСУ.

Сьогодні вночі, під час повітряної тривоги, наші сили ППО ЗСУ знищили 1 ворожий БпЛА типу "Shahed",

– мовиться у повідомленні

Там зазначили, що, на щастя, загиблих та травмованих немає. Також обійшлося без руйнувань.

Повітряна тривога в області тривала до 02:39.

Також про першокласну роботу ППО повідомили в Черкаській ОВА. Там заявили, що силам ППО вдалося знищити ворожий "Шахед" у небі на Уманщиною. Внаслідок збиття ніхто не постраждав, руйнації інфраструктури не зафіксовано.

Окупанти атакували Україну "Шахедами": що відомо