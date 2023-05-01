На Хмельниччині вночі чули вибухи: в ОВА сказали, чи є влучання

Російські загарбники не припиняють терор та обстріли цивільних міст, наражаючи на небезпеку життя мирних українців. Водночас нашій протиповітряній обороні вдається ефективно працювати, зокрема, на Хмельниччині.

З кожним днем наші військові все більш вправно застосовують установки ППО. Саме тому у ніч на 1 травня не зафіксовано прильотів на території Києва, Хмельницького та області.

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"Влучань немає"

Власне, у Хмельницькій ОВА подякували усім, хто тримає небо над Україною, констатувавши, що влучань по об'єктах інфраструктури міста та загалом регіону – немає.

Вночі, під час повітряної тривоги, в окремих громадах області наші жителі могли чути звуки вибухів. Це робота сил ППО,

– йдеться у повідомленні.

Зазначимо, що тривога у Хмельницькій області пролунала близько 04:10. Місцеві почули вибухи від роботи протиповітряної оборони уже через годину, а про відбій небезпеки повідомили близько 06:30.

Нічна масована атака

Важливо щоразу наголошувати, що російські окупанти є також терористами та не дають спокою українцям, навіть коли ті сплять. Власне, у ніч на 1 травня відбулась чергова масована ракетна атака.

Вибухи лунали у Київській, Дніпропетровській, Харківській та інших областях. Однак здебільшого вони були спричинені роботою Сил ППО.

Як зазначив Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, загалом ворог запустив по нашій державі 18 ракет. З них вдалось збити аж 15.

Відомо, що окупанти використали для атак дев'ять Ту-95 з району Оленєгорськ, що в Мурманській області.

Також загарбники підіймали у небо два Ту-160 у районі Каспійського моря.

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Очевидно, рано чи пізно, але всі окупанти, причетні до воєнних злочинів проти України, будуть притягнуті до відповідальності. І в цьому уже не сумнівається ніхто у Києві, і ніхто серед представників міжнародної спільноти.

До речі, у квітні глава Офісу Генерального прокурора Андрій Костін констатував, що задокументовано близько 80 тисяч злочинів загарбників на наших землях. На жаль, з кожним днем ця цифра лише зростає.