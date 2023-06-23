У Хмельницькій області чули вибухи та працювала ППО

Уночі 23 червня пролунали вибухи у Хмельницькій області. Це сталося під час всеукраїнської повітряної тривоги, яку оголосили через ракетну загрозу.

Хмельницька обласна військова адміністрація у телеграмі повідомила цю інформацію о 03:17. Згодом дещо додали й у Повітряних силах.

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Вибухи у Хмельницькій області: що відомо

У Хмельницькій ОВА повідомили про таке: "Було чутно вибухи в Хмельницькій області. Залишайтеся в укриттях! Бережіть себе і своїх близьких!"

Водночас Суспільне та місцеві телеграм-канали написали, що у Хмельницькому чули звуки вибухів.

Близько 4 ранку у телеграмі Повітряних сил Збройних Сил України додали: "Під час повітряної тривоги в Хмельницькій області спрацювала ППО".

Про результати бойової роботи повідомити пообіцяли пізніше.

Повітряна тривога в Україні була вночі 23 червня

Зауважимо, на території всієї України вночі 23 червня оголошували повітряну тривогу. Росіяни запускали ракети з Каспійського регіону, вочевидь, Х-101/Х-555, про що зазначили й у Повітряних силах.

Також відбувся зліт двох Ту-22м3, але про пуски з них (а вони є носіями небезпечних ракет Х-22) інформації не було. Також відомо, що була загроза застосування БпЛА типу "Shahed" із південного напрямку.

Групу крилатих ракет в районі Херсонської області зафіксували о 2 годині, тоді тривога й стала всеукраїнською. Основний акцент удару ворога на цей раз, схоже, припав на західні області України.

Була навіть у мережі інформація про вибух на Львівщині, але в ОВА її спростували. Відбій ракетної небезпеки по території України оголосили після 03:40.

Нагадаємо, у ніч проти 21 червня окупанти також намагалися атакувати Хмельницьку область. Тоді небезпека надходила від ірансько-російських дронів-камікадзе типу "Шахед". Повітряним силам вдалося знищити 6 цілей. Але шкоди вони трохи таки завдали – уламки впали на гараж та господарчу будівлю в одній з громад області.