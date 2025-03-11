Можуть бути причетні й спецслужби Росії, – Марцінків назвав версії вибухів в Івано-Франківську
- В Івано-Франківську 11 березня сталися вибухи, правоохоронці не виключають причетність російських спецслужб, сказав Руслан Марцінків.
- Внаслідок вибухів одна людина загинула, троє травмовані, один з них у важкому стані.
- Другий вибух стався за 100 метрів від першого, постраждалих усередині будівлі не було.
Вибухи в Івано-Франківську, що сталися ввечері 11 березня, спричинила детонація вибухових пристроїв. Правоохоронці наразі розглядають кілька робочих версій та не виключають можливу причетність російських спецслужб.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на слова мера Івано-Франківська Руслана Марцінківа в етері програми "Сніданок з 1+1".
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Що сказав Марцінків про версії вибухів в Івано-Франківську
Руслан Марцінків зазначив, що 3 травмованих унаслідок вибухів в Івано-Франківську перебувають у лікарні. Один із постраждалих втратив дві кінцівки та перебуває у важкому стані в реанімації.
Також постраждали дівчина у середньому стані важкості та хлопець, який отримав легкі поранення. Внаслідок вибуху загинув неповнолітній студент.
Другий вибух, як зазначив міський голова Івано-Франківська, стався приблизно за 100 метрів від місця першого, після чого загорівся дах будівлі. Всередині перебували четверо людей, вони не постраждали й не потребували госпіталізації.
Попередньо в першому випадку спрацював вибуховий пристрій, у другому – ймовірно, також вибуховий пристрій. Але поки досліджує всі висновки поліція,
– пояснив Марцінків.
Він також додав, що правоохоронці розглядають низку робочих версій щодо обставин вибухів.
"Є низка робочих версій – від необережного поводження до інших версій, що, можливо, були й причетні московські спецслужби. Поки що не можна говорити, тому що є слідство", – сказав мер міста.
До слова, в Івано-Франківську ввечері 11 березня пролунали 2 вибухи біля залізничного вокзалу. В Укрзалізниці наголосили, що на самій території вокзалу жодних інцидентів не було, а працівники та пасажири – не постраждали.