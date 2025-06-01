На російському заводі "Купол" пошкоджено 4 цехи з виробництва БпЛА після атаки СБУ, – росЗМІ

Уранці вівторка, 1 липня, СБУ у взаємодії з іншими складовими Сил оборони атакували Іжевський електромеханічний завод "Купол" в Удмуртській республіці країни-агресорки. Росіяни скаржаться на пошкодження 4 цехів виробництва БпЛА.

Про це повідомляють пропагандистські ЗМІ, передає 24 Канал. Роботу підприємства зупинено.

Дивіться також Вибухи в Росії та на окупованих територіях: що відомо про нічну атаку 30 червня – 1 липня

Які наслідки атаки по Іжевську

Удар по об'єкту воєнно-промислового комплексу, що виробляє системи ППО малої дальності, підтвердив Генштаб ЗСУ. За даними росіян, це вже друга атака безпілотників на завод "Купол" від початку повномасштабної війни після листопада 2024 року.

Щонайменше 2 дрони із різницею в 5 хвилин дісталися підприємства – один влетів у вікно цеху №106, а другий вдарив у дах цеху №110 і вибухнув. Розпочалася пожежа, на площі 1 300 квадратних метрів обвалилася покрівля.

Удар пошкодив цехи, де займаються металообробкою, пайкою мікросхем, і де випускають готові БпЛА,

– йдеться в повідомленні.

Виробничий майданчик відповідає за розробку і виробництво мікросхем для військових дронів. Там працюють цілодобово у 3 зміни, але після атаки роботу підприємства призупинили. Загинули 3 співробітники, ще 45 осіб постраждали, із них 35 – госпіталізовано.

Нагадаємо, уранці 1 липня неспокійно було також у Саратові – місто атакували БпЛА, там пролунали вибухи.