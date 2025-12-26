Укр Рус
26 грудня, 00:58
Оновлено - 01:34, 26 грудня

В Ізмаїлі та Одесі прогриміли вибухи: міста під нальотами "Шахедів"

Владислав Кравцов
  • В Ізмаїлі та Одесі вночі 26 грудня пролунали вибухи через нальоти російських "Шахедів".
  • В Ізмаїлі оголосили тривогу, і сильні вибухи почули о 00:28, а в Одесі вибухи пролунали о 01:23.

В Ізмаїлі, що в Одеській області, вночі 26 грудня пролунали вибухи. У регіоні оголошували тривогу через російські "Шахеди". Пізніше гучно було й в Одесі.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на місцеві телеграм-канали.

Що відомо про вибухи в Ізмаїлі 26 грудня?

Тривогу в Ізмаїльському районі Одеської області оголосили ще 25 грудня о 23:54. Повітряні сили попереджали про рух ворожих безпілотників у напрямку регіону.

Декілька груп ворожих ударних БпЛА в акваторії Чорного моря, вектор руху Татарбунари (Одещина), 
– писали військові.

Уже о 00:17 Повітряні сили зазначали про групу російських безпілотників, яка тримає курс на Катлабуг, Ізмаїл, Рені. Жителів Ізмаїла попередили про небезпеку о 00:30. 

Сильні вибухи в місті почули о 00:28, про що писали місцеві телеграм-канали. Наступні вибухи прогриміли о 00:45. 

Через кілька хвилин монітори писали, що "Шахеди" ще рухаються у напрямку Ізмаїла. У телеграм-каналі "Миколаївський Ванек" написали, що, станом на 01:04 із 18 безпілотників, які летіли на Ізмаїл, залишилося 5. Ще 3 ворожі дрони летіли у напрямку Південного.

Повторні вибухи в Ізмаїлі чули о 01:31, писало Суспільне.

Що писали про вибухи в Одесі?

Вибухи в Одесі пролунали 26 грудня о 01:23. Про це повідомили кореспонденти Суспільного.

Тривогу в Одеському районі оголосили годиною раніше. Повітряні сили писали про рух безпілотників у напрямку міста о 01:10.

Група БпЛА з акваторії Чорного моря – курсом на Одесу/Чорноморське, 
– зазначили військові.

Де ще були вибухи в Україні останнім часом?

  • У Київській області ввечері 25 грудня лунали вибухи. У регіоні було зафіксовано ворожі безпілотники, по яких працюють сили ППО.

  • Того ж вечора гучно було поблизу Ковеля на Волині. Пізніше стало відомо, що росіяни атакували об'єкт критичної інфраструктури в регіоні.

  • До речі, також ввечері 25 грудня повідомлялося, що російська армія запустила крилаті ракети "Калібр" з Чорного моря. Однак поки що цих ворожих цілей у повітряному просторі України зафіксовано не було. 