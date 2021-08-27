Вибухи у Кабулі: кількість жертв перевалила за 100, помер ще 1 військовий США
27 серпня 2021 , 07:26Читать новость на русском
Джерело:The Wall Street Journal
У столиці Афганістану 26 серпня прогриміли одразу декілька потужних вибухів. Кількість жертв продовжує зростати та вже перевищила 100, серед них 13 – американські військові.
Протягом 26 серпня поблизу аеропорту Кабула зафіксували щонайменше 2 вибухи. Кількість людей, які у результаті загинули, й надалі зростає.
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Від вибухів в Афганістані загинули понад 100 людей
За останніми даними, кількість жертв вибухів досягла 103, хоча раніше повідомляли про 90.
Крім того, загинув ще 1 американський військовослужбовець, загалом США втратили 13 своїх громадян. Також жертвами вибухів стали щонайменше 90 афганців.
До слова, таких втрат армія США не зазнавала за всі 20 років операції в Афганістані.
Два вибухи в Кабулі: що відомо
- Перший вибух стався внаслідок того, що терорист-смертник підірвав себе поблизу входу в аеропорт імені Хаміда Карзая в Кабулі. У момент вибуху він перебував серед натовпу.
- Другий вибух пролунав неподалік готелю, розташованому біля аеропорту – ймовірно, причиною став замінований автомобіль.
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