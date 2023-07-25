Наша законна ціль, – Гуменюк сказала, що було знищено під час "бавовни" у Каховці

У тимчасово окуповану Каховку на Херсонщині завітала "бавовна". У ніч проти 25 липня у росіян пролунало щонайменше три десятки вибухів. Після цього окупанти почали скаржитися на значні втрати. Та місця зосередження ворога – це законна ціль ЗСУ.

Про це 24 Каналу заявила Керівниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк. Вона зауважила, що українські військові збирають інформацію про те, як росіяни зосереджують зусилля як поки що живої сили, так і озброєння, і техніки.

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"Місця зосередження ворога – це наша законна ціль. Також в них дуже багато розсерджено по лівобережжю пунктів збереження боєприпасів, якими вони планують обстрілювати правий берег. І це теж наша ціль. Ми по них потужно працюємо", – наголосила Гуменюк.

Нині ворог має "снарядний голод". Про це свідчить кількість обстрілів. Так, за минулу добу, 24 липня, їх кількість зменшилася до 43. Якщо порівнювати з понад 90, то фактично обстрілів стало вдвічі менше.

Що відбулося в окупованій Каховці: дивіться відео

Росія тероризує цивільних

Окупанти намагаються продовжувати тиснути на мирне населення. Росіяни обстрілюють цивільних навіть вночі. Бив ворог по Комишанах, Херсону та Антонівці. Також потужно гатив по Бериславу. Там поранено двоє мирних мешканців, а також зруйновані приватні будинки. Фактично в усіх населених пунктах, які потрапили під ворожий обстріл, руйнування саме житлового сектору.

Ми розуміємо, що ворог абсолютно не обирає цілі під фільтром, що це мають бути військові цілі, абсолютно не побоюючись того, що буде покарання за обстріли цивільного населення,

– сказала Керівниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня.

Робота українського війська досить результативна. Протягом 24 липня ЗСУ знищили 4 великокаліберні гармати росіян, а також 4 човни із ворожими ДРГ.

"Маємо підтвердження про "відмінусування" 17 окупантів. Продовжуємо роботу і по зосередженню автобронетанкової техніки, якою ворог намагається маневрувати", – зазначила Наталія Гуменюк.

Контрбатарейна боротьба

Головне завдання українського війська – зачистити смугу лівого берега, з якої ворог не зможе досягати до правого артилерійськими обстрілами. Нині окупанти почали рідше застосовувати важку артилерію, адже в них вона активно "відмінусовується". Однак у росіян поки що є РСЗВ.

Минулого тижня ЗСУ потужно відпрацювали по ЗРК ворога. Через це дещо зменшилася інтенсивність та потужність застосування авіації з керованими авіабомбами. Це означає, що окупанти не почуваються такими "захищеними".

Наша бойова робота контрбатарейна так і продовжує вичищати ворога з тієї 30-кілометрової смуги, яка нам потрібна для більш-менш сталого положення і розуміння, що лівий берег можна розробляти й далі,

– наголосила Керівниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня.

На лівому березі росіяни мають мінометні та кулеметні позиції. А з деяких ділянок вони можуть обстрілювати протилежний берег навіть з танків.

Через особливості Дніпра, а також через зміни його русла після підриву росіянами Каховської ГЕС, додатково проводять мінно-вибухові загородження. ЗСУ облаштовують додаткову смугу оборони на правому березі. А окупанти тим часом намагаються поновити ті загородження, які втратили через повінь.