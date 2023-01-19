Нове влучення: ЗСУ точними ударами знищили техніку окупантів біля Каховки

Після звільнення правобережної частини Херсонщини від російських окупантів, злочинці розташувались на лівобережній частині й продовжують тероризувати місцевих мешканців за допомогою артилерії. ЗСУ знищили деякі їхні позиції.

Про це 24 Каналу розповів депутат Херсонської обласної ради та військовослужбовець ЗСУ Сергій Хлань. За його словами, росіяни облаштували артилерійські позиції біля Каховки та Олешок.

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Що роблять окупанти в Каховці

Сергій Хлань розповів, що в окупованій Каховці та біля Олешок відбулось "якісне влучання" по окупантах. Там вони розміщували свої артилерійські системи та техніку, з якої обстрілювали Херсон.

В Каховці окупанти використовують промислову базу. Вони зараз вже свою техніку підтягують і не розташовують у відкритих місцях, а використовують промислову базу Каховки,

– сказав Хлань.

Депутат зазначив, що раніше теж саме росіяни робили в Новій Каховці, але тепер промислові бази там зруйновані, тож вони перемістились у Каховку.

В Каховці вони намагаються ховати свою артилерію та техніку по складах, але наші ССО доволі результативно знаходять їхнє розташування та результативно знищують,

– зазначив Сергій Хлань.

Поблизу Олешок, в лісній місцевості, росіяни розмістили свою артилерійську частину. За словами військового, її було знищено, але вони намагаються знову її відновити попри великі втрати. Також Хлань розповів, що загиблих росіян навіть не збираються ідентифікувати.

Військовий ЗСУ розповів про знищену техніку росіян біля Каховки та Олешок: дивіться відео

Депутат Херсонської обласної ради розповів також і про абсурдну тактику росіян. Річ у тім, що ЗСУ точними ударами вразили техніку окупантів на промисловій базі у Каховці, а росіяни водночас обстріляли місто, щоб звинуватити у цьому ЗСУ.

"Намагаються це списувати на ЗСУ, мовляв, бачите, вибухи були, ЗСУ били і по промисловій частині міста, і по житлових кварталах, але ж абсолютно видно, що все це відбувалось з промислової частини, там де й фактично накрили ворога", – підсумував Хлань.

Яка ситуація на правому берегу Херсонщини