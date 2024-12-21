Казань зазнала атаки дронами: росіяни плачуть, евакуюються і знімають роботу ППО

Росіяни жаліються на атаку безпілотниками в Казані зранку 21 грудня. 24 Канал зібрав, що відомо про це.

Ішлося і про те, що один з дронів влетів у багатоповерхівку. Пізніше виявилося, що такий будинок не один.

Дивіться також Низка вибухів прогриміла у Сочі

Що відбувається в Казані зараз

Там закрито аеропорт на прийом і виліт літаків – запроваджено план "Ковьор". Також закрили летовище в Іжевську. МНС звернулося до людей із закликами не панікувати.

МНС заспокоює росіян: дивіться відео

Тим часом казанці абсолютно не дотримуються рекомендацій спуститися на перші поверхи чи в підвали. Вони стоять у дворі, а почувши проліт безпілотника, плачуть і збираються додому.

Росіяни запитують, "за що це нам": дивіться відео

Оскільки Казань розташована в Татарстані, то влада бадьоро відзвітувала, що вона на місці, все під контролем, працюють штаби, де можна зігрітися та поїсти.

Щодо шкіл, то дітей відвели у підвали. Щоправда, деякі пабліки написали, що така "евакуація" була вибірковою.

Показуємо Казань на карті: це понад тисячу кілометрів від України

Мережа повниться численними відео з дронами. Звісно ж, "прості росіяни" фільмують роботу ППО. Ці "історичні" кадри супроводжують безглуздими коментарями у дусі "Прікінь, я заснял! – Прікінь, чо! – Ахр***ть!"

ППО в Казані: дивіться відео

РосЗМІ пишуть про потрапляння безпілотника в два ЖК – "Лазурні небеса" та "Мангеттен". Були пожежі і в інших будинках.

У ЖК "Мангеттен" пошкоджено шпиль: момент вибуху

Мовиться і про приліт у промислове підприємство. Загалом прильотів нібито 8.

Кажуть, що постраждалих і загиблих нема. Та в регіоні скасували всі масові події на вихідних.