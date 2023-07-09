В районі Кримського мосту пролунало кілька вибухів: окупанти заявляють, що був удар ракетою

У Керчі пролунали декілька гучних вибухів. Російські загарбники стверджують, що це був удар ракетою, проте в мережі вже почали з'являтися відео, які дещо не збігаються зі словами окупантів.

Вибухи в Керчі пролунали вдень близько 12 години. Місцеві кореспонденти повідомляють, що вони звучали один за одним, близько 3-4 разів.

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Росіяни завили про атаку крилатою ракетою

Гауляйтер тимчасово окупованого Криму Серій Аксьонов заявив, що у районі Керчі нібито збили крилату ракету. Водночас він сказав, що пошкоджень та постраждалих немає.

Також у мережі з'явилося відео роботи ППО в Керчі. Масштаби підозріло малі, як для крилатої ракети. Проте те, що "бавовна" дісталася близько до Кримського мосту – таки факт. Російська влада вже закликає жителів окупованого півострова не панікувати.

Відео роботи ППО в Керчі: дивіться відео

Місцеві жителі повідомляють, що біля нього видніється дим. Також вони стверджують, що бачили декілька ракет.

Робота російської ППО: дивіться відео

Кримський міст перекривали на деякий час

Після вибухів на Кримський міст нікого не пускали – об'єкт закривали на в'їзд та виїзд. Російські пропагандистські видання стверджують, що це пов'язано з "українською атакою".

Місцеві жителі розгублені. Спершу навіть не зрозуміли, чи стоїть міст, чи ні. Через деякий час рух мостом таки відновили. Отже, ще стоїть, проте навряд надовго.

Цікаво, що приблизно через годину після цього повідомлення російські ЗМІ заявили, що ППО працює вже у Ростовській області. І що навіть нібито є пошкодження. У мережі стверджують, що область атакував безпілотник.

Україна вже атакувала Кримський міст і зробить це знову