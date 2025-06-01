Вибухи в Києв: Повітряні сили попереджали про ракетну загрозу

Київ опинився під комбінованою повітряною атакою ворога вночі 1 червня. В області фіксували як ударні дрони, так і балістику.

У столиці чули звуки вибухів, про що повідомили місцеві жителі. 24 Канал пише, що ми знаємо на цей момент.

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Вибухи у Києві вночі 1 червня: що відомо

Повітряну тривогу в Києві раптово оголосили вночі о 01:43. В цей час Повітряні сили написали у соціальних мережах, що через Сумську область у бік Київщини рухається швидкісна ціль.

Згодом були повідомлення про ще кілька швидкісних цілей – у той самий бік: Київщина, Житомирщина, Хмельницька область.

О 01:45 жителі Києва чули гучні вибухи. Монітори писали про загрозу для Василькова та Фастова.

Ворог застосовує балістичні ракети та ударні дрони, залишайтесь в безпечних місцях до відбою тривоги,

– написав керівник Київської МВА Тимур Ткаченко.

"Комбінована атака триває. Небезпека залишається високою", – додали в КМВА. Про якісь наслідки ударів ворога наразі інформації не було.

На час публікації повітряна тривога тривала у більшості областей України. Вибухи чули в Дніпрі, Одесі, Запоріжжі, Харкові та інших містах.

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