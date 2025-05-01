Небезпека зберігається: у Києві зафіксовані вибухи касетних боєприпасів після атаки "Шахедів"

У ніч на 1 травня росіяни вкотре атакували Київ "Шахедами". Місцева влада попереджає про небезпеку. Можливі вибухи касетних боєприпасів. В одному з районів їх уже зафіксували.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на голову РДА Кирила Фесика та МВС.

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Вибухи у Києві

Посадовець звернувся до жителів Оболонського району. Попередив, що внаслідок нічної атаки БпЛА, можливі вибухи відтермінованих касетних боєприпасів, які могли бути розкидані на території району.

У РДА закликали максимально обережно пересуватися вулицями, особливо в зонах із лісосмугами, парками й місцями з обмеженою видимістю.

Якщо ви виявили підозрілий предмет або уламок — НЕ наближайтесь, НЕ торкайтесь! Негайно перейдіть в укриття та викликайте поліцію за номером 102. Обов'язково вкажіть точну адресу або прив'язку до місцевості,

– наголосив Фесик.

Також закликав зберігати спокій, дбати про свою безпеку й попереджати інших.

До речі, очільник Шевченківської РДА повідомив, що сьогодні в Дарницькому районі, в мікрорайоні Бортничі, було зафіксовано вибухи відтермінованих касетних боєприпасів, які могли бути розкидані під час нічної атаки ворожих безпілотників.

Олександр Поповцев закликав за можливості залишатися в безпечних місцях, переважно в укриттях або підвалах.

Згодом у МВС заявили, що в Дарницькому районі Києва працюють групи піротехніків ДСНС.

Доступ на територію, яка є потенційно небезпечною для громадян, обмежено працівниками поліції. Просимо з розумінням поставитися до цих тимчасових заходів та дотримуватися рекомендацій рятувальників та поліцейських. Основне: не чіпайте невідомі предмети,

– наголосили у Міністерстві.

Також зазначили, що у випадку виявлення таких, повідомляйте на лінію 101 чи 102.

"І зберігайте спокій. Працюють професійні сапери", – підкреслили в МВС.



Важливо! Раніше у ДСНС попереджали, що російські військові почали застосовувати БпЛА, які розкидають вибухонебезпечні предмети.



Вони можуть використовуватися ворогом для ураження будь-якого з регіонів України. Ризик надзвичайно високий і через те, що час вибуху таких боєприпасів невідомий.